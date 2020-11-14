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الامارات | إصابة مدرب ميلان بفيروس كورونا وإلغاء تدريبات الفريق

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ايه سي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت أن نتيجة الاختبار السريع للكشف عن فيروس كورونا، الذي أجراه المدير الفني للفريق، سيتفانو بيولي، صباح اليوم السبت، جاءت إيجابية.

وأوضح النادي أن بيولي (55 عاما) لم تظهر عليه أعراض وأنه وضع نفسه قيد الحجر الصحي المنزلي. وأضاف ايه سي ميلان أنه أبلغ السلطات الصحية.

ووفقا لتصريحات النادي، جاءت نتائج باقي أفراد الفريق سلبية.

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وتم إلغاء تدريب اليوم على أن يتم التحضير بعد غد الاثنين لمباراة نابولي المقررة يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

ويتصدر ميلان جدول برصيد 17 في أول سبع مراحل من المسابقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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