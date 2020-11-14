الامارات | إصابة مدرب ميلان بفيروس كورونا وإلغاء تدريبات الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب ميلان بفيروس كورونا وإلغاء تدريبات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ايه سي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت أن نتيجة الاختبار السريع للكشف عن فيروس كورونا، الذي أجراه المدير الفني للفريق، سيتفانو بيولي، صباح اليوم السبت، جاءت إيجابية.

وأوضح النادي أن بيولي (55 عاما) لم تظهر عليه أعراض وأنه وضع نفسه قيد الحجر الصحي المنزلي. وأضاف ايه سي ميلان أنه أبلغ السلطات الصحية.

ووفقا لتصريحات النادي، جاءت نتائج باقي أفراد الفريق سلبية.

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وتم إلغاء تدريب اليوم على أن يتم التحضير بعد غد الاثنين لمباراة نابولي المقررة يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

ويتصدر ميلان جدول الدوري الإيطالي برصيد 17 في أول سبع مراحل من المسابقة.

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