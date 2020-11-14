شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه 3 أسئلة حول أزمات الزمالك ومحمد صلاح لـ«باحثي الدكتوراه» بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، 3 أسئلة لباحثي الدكتوراه خلال مناقشة بالامتحان الشفوي المؤهل لامتحانات الدكتوراه بالجامعات المصرية أقيم بجامعة قناة السويس.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير ضمن لجان امتحانات التأهيلى للدكتورة لكلية التربية الرياضية 2020 بجامعة القناة.

وتناول الوزير السؤال الاول ويتعلق بإصابة اللاعب المصري الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا وكيفية إدارة الازمة بأسلوب علمي، وجاء السؤال الثانى بأزمة النادى الزمالك وكيفية حل المشكلة والخروج من الأزمة، وجاءالسؤال الثالث حول كورونا بالمدراس وإمكانية عمل شيفتات للطلاب لمواجهة الازمة.

وأكد أشرف صبحي أن هناك ضرورة إلمام الباحث بالعديد من الأزمات والمشاكل البحثية بالمجتمع ليشارك في وضع حلول لها انطلاقًا من مبدأ هام وهو ربط العلم بالتطبيق على الواقع.

واضاف الدكتور أحمد زكى، رئيس الجامعة، أن اختبارات تأهيلي الدكتوراه تتميز بتنوع التخصصات الرياضية والتي تضيف وترتقى بالمجالات الرياضية المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الطالب يحصل على دعم واهتمام الجامعة لبناء خريج بشخصية تواكب احتياجات سوق العمل محليا وإقليميًا ودوليًا.

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وتابع الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، أن كلية التربية الرياضية تقدم أسلوب دراسى أكاديمي متميز يعمل على تنمية المهارات والمواهب وشخصية متكاملة للطالب مشيرًا أن امتحان تأهيلى الدكتورة عقد لـ 18 طالبًا قام باختبارهم كوكبة من إعلام كليات التربية الرياضية.

دكتور أشرف صبحى وزير الشباب مع باحثى الدكتوراه خلال المناقشة بجامعة قناة السويس

دكتور اشرف صبحى وزير الشباب ودكتور احمد زكى رئيس جامعة قناة السويس