شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير انجليزي.. «صلاح» يرفض تقليد «رونالدو» فى تعامله مع كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ليفربول إيكو» البريطاني، عن طريقة تعامل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مع إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للموقع البريطاني فإن صلاح سيبقى في الحجر الصحي بمصر، ولن يعود إلى ليفربول، قبل تحول نتيجة المسحة إلى سلبية.
وأضاف الصحيفة: «جاء ذلك عكس ما قام به كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب إصابته بكورونا في التوقف الدولي السابق، حيث غادر معسكر البرتغال إلى إيطاليا عبر طائرة خاصة، قبل تعافيه من العدوى».
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الوضع في مصر
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اصابات
110,319
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تعافي
100,847
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وفيات
6,429
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