شكرا لقرائتكم خبر عن توجو تكشف عن هوية لاعبها المصاب بـ«بكورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد التوجولي لكرة القدم، إصابة اللاعب سيرجي سيكو، الناشط في فريق هلال الشابة التونسي بفيروس كورونا، واستبعاده من مواجهة مصر على ستاد القاهرة، مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال حساب الاتحاد التوجولي عبر تويتر إن «سيكو» تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد الخضوع لاختبار جديد وسيغيب عن لقاء مصر.