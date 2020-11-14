شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مخالطته لـ«صلاح».. عزل أحد أفراد جهاز المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، أنه تم عزل أحد أفراد الجهاز الطبي لمخالطته لمحمد صلاح، لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزي، والذي أعلنت إصابته بفيروس كورونا.

وعلمت «المصري اليوم» إنه تم عزل أحد أفراد الجهاز الطبي بسبب مخالطته لـ«صلاح» أثناء أداء بعض تدريبات العلاج الطبيعي.

وأشار إلى أن هذا الإجراء احترازي ليس أكثر، وسيتم إجراء مسحة لعضو الجهاز الطبي لتحديد إمكانية سفره، غدًا الأحد، إلى توجو.