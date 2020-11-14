شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة مطروح الازهرية تقيم مسابقة اختراق ضاحية لطلابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت منطقة مطروح الأزهرية مسابقة رياضية لاختراق الضاحية، اليوم السبت، لطلاب المرحلة الثانوية بالمعاهد الازهربة بمطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد الضوينى وكيل شيخ الأزهر الشريف وذلك بكورنيش مدينة مرسي مطروح، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد نائبًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الازهرية ومدير عام الشباب والرياضة.

حيث نظمت مسابقة اختراق ضاحية بكورنيش مدينة مرسي مطروح بدأ من كوبرى روميل إلى منطقة البوسيت لمسافة 5 كم بمشاركة عدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية الازهرية بمطروح وسط التأمين الشرطى والإسعاف

وفي نهاية السباق تم توزيع جوائز على الطلاب العشرة الاوائل في السباق .