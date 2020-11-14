خالد الغندور مطالبًا بعودة مهاجم الزمالك: «سجل 4 أهداف في الأهلي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترح نجم الزمالك السابق والاعلامي الحالي بشاشة قناة النادي، خالد الغندور، مجلس إدارة نادي الزمالك، بعو دة باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض السابق، بعد تألقه مع الانتاج الحربي في الموسم المنصرم.
وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أتمني عودة باسم مرسي وإعطاءه فرصة لإثبات ذاته فهو لاعب عنده خبرات وباتشيكو يعرفه جيدًا”.
وسرد «الغندور» بعض أرقام باسم مرسي مع الزمالك، قائلًا: “أحرز أهداف مهمة في تاريخ الزمالك ومنهم ٤ أهداف مؤثرة في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي كانوا سبب في فرحة جمهور الزمالك بالفوز بالبطولات وكان هداف الزمالك عندما فاز بالدوري”.
الجدير بالذكر أن باسم مرسي قد رحل عن الزمالك بعد 4 مواسم قضاهم داخل قلعة ميت عقبة.
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