شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تواجه كوريا الجنوبية في الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية بملعب السلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب السلام، في الثالثة عصر اليوم، مباراة منتخب البرازيل الأولمبي مع نظيره الكوري الجنوبي، ضمن مباريات الدورة الودية.
ويدير اللقاء، حكم الساحة ابراهيم نور الدين، ويعاونه احمد توفيق طلب وهاني عبدالفتاح، والحكم الرابع محمد معروف، وحكم الفيديو محمود بسيوني وحكم مساعد الفيديو مصطفي عثمان.
وافتتحت الدورة مساء الخميس الماضي، بمباراة مصر مع كوريا الجنوبية، التي انتهت بالتعادل السلبي، وتختتم الدورة بلقاء مصر مع البرازيل مساء الثلاثاء.
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