شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة تذيع مباراة مصر وتوجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخب مصر الأول بنظيره التوجولي، مساء اليوم السبت، بملعب القاهرة، بمنافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2022.

ويفتقد المنتخب المصري لخدمات نجمه محمد صلاح، جناح وهداف ليفربول الانجليزي بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس عبر البث الأرضي المباراة عبر شاشتها على الهواء مباشرةً.

وتحرص الهيئة الوطنية للاعلام على نقل المباراة بجودة عالية مع توفير استوديو تحليلي قبل بداية المباراة وعقب نهايتها.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين، حيث يقفز به الفوز في لقاء الليلة للصدارة رفقة منتخب جزر القمر صاحب النقاط الخمسة.

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