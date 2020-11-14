شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يستقر على بديل «صلاح» أمام توجو.. وطارق حامد خارج التشكيل الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على الدفع بأحمد سيد زيزو في مباراة اليوم أمام توجو والمقرر لها التاسعة مساء بستاد القاهرة، ليكون بديلًا لمحمد صلاح، الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتأكد غيابه عن مباراتي توجو.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الفراعنة مفاجأة بالإبقاء على طارق حامد، لاعب الزمالك، على مقاعد البدلاء لصالح محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي.