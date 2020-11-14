شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يستقر على بديل «صلاح» أمام توجو.. وطارق حامد خارج التشكيل الأساسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على الدفع بأحمد سيد زيزو في مباراة اليوم أمام توجو والمقرر لها التاسعة مساء بستاد القاهرة، ليكون بديلًا لمحمد صلاح، الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتأكد غيابه عن مباراتي توجو.
ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الفراعنة مفاجأة بالإبقاء على طارق حامد، لاعب الزمالك، على مقاعد البدلاء لصالح محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
110,319
-
تعافي
100,847
-
وفيات
6,429
كانت هذه تفاصيل خبر «البدري» يستقر على بديل «صلاح» أمام توجو.. وطارق حامد خارج التشكيل الأساسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.