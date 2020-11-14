شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال: عقدة الأرجنتين وسلسلة البرازيل مستمران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت صباح اليوم مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بمواجهة البرازيل أمام فنزويلا.

وكانت البداية من مساء يوم الخميس، حيث حقق منتخب الإكوادور فوزًا صعبًا وثمينًا خارج قواعده ضد منتخب بوليفيا بنتيجة 3-2، ليرتقي إلى المركز الثالث في التصفيات برصيد 6 نقاط بعد انتصارين متتاليين، في حين يتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 0 من النقاط في قاع ترتيب التصفيات.

وأنهى أصحاب الأرض نتيجة الشوط الأول بتقدمهم 1-0، قبل أن يقلب الضيوف النتيجة إلى الفوز، ليفوز منتخب الإكوادور بمباراة كانت متأخر في نتيجتها في الشوط الأول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للمرة الأولى منذ فوزه على منتخب باراجواي في عام 1997.

وحافظ منتخب الإكوادور على سجله في الأراضي البوليفية، فلم يعرف طعم الخسارة هناك في آخر 6 مباريات بين البلدين (فاز 4 وتعادل 2)، مع تعرضه لآخر خسارة هناك منذ 23 عامًا.

وقدم لاعب الوسط الشاب مويسيس كايسيدو مباراة كبيرة، ولم يسجل على غرار المباراة الماضية (ضد منتخب الأوروجواي)، لكنه صنع الهدفين الأول والثاني في المباراة.

وفي المباراة الثانية، فشل المنتخب الأرجنتيني في استغلال عامل ملعبه، وسقط في فخ التعادل أمام منتخب باراجواي الذي لم يخسر خارج قواعده في التصفيات للمباراة الرابعة على التوالي (أخر 2 في التصفيات الماضية وأول 2 في التصفيات الحالية)، ليظل المنتخبين دون هزيمة في التصفيات مع نهاية الجولة الثالثة.

وتقدم الضيوف بهدف عن طريق ركلة جزاء، وهي ركلة الجزاء الثانية فقط التي تحتسب على المنتخب الأرجنتيني في ملعبه خلال أخر 32 مباراة في التصفيات، مع احتساب كلتا الركلتين لمنتخب باراجواي.

وسجل المنتخب الأرجنتيني هدف التعادل عن طريق المدافع جونزاليس، الذي أصبح أول لاعب من المنتخب الأرجنتيني في التصفيات يسجل هدف بضربة رأسية بعد متابعته للركلة الركنية، منذ هدف أيالا ضد فنزويلا في أبريل لعام 2000.

وبهذه النتيجة يكون منتخب باراجواي قد حافظ على سجله المميز خارج القواعد ضد المنتخب الأرجنتيني مع خسارته في مباراة واحدة فقط من بين أخر 8 مباريات لعبها خارج قواعده في التصفيات ضد منتخب التانجو (فاز 1 وتعادل 6).

وفي المباراة الثالثة، انتزع منتخب الأوروجواي انتصارًا كبيرًا خارج قواعده بالفوز بنتيجة 3-0 على منتخب كولومبيا في أكبر مفاجآت الجولة.

وافتتح إيدنسون كافاني التهديف للضيوف في الشوط الأول، قبل أن يعزز لويس سواريز تقدم الضيوف في الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء مُسجلًا هدفه رقم 25 في التصفيات، ليصبح أول لاعب في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية يصل إلى هذا العدد من الأهداف.

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وحصلت منتخب أوروجواي على ركلة جزاء للمباراة الثالثة على التوالي في التصفيات ليصبح أول منتخب يحقق ذلك منذ الإكوادور في عام 2012.

وسجل داروين نونيز الهدف الثالث للضيوف ليكون أصحاب الأرض قد تعرضوا لأسوأ خسارة رسمية في قواعدهم على مدار 82 عامًا، في حين يحقق منتخب الأوروجواي ثاني أكبر نتيجة فوز في مباراة بتصفيات كأس العالم خارج القواعد، بعد الفوز بنتيجة 5-0 على الأردن في عام 2013.

وفي تشيلي، حقق أصحاب الأرض فوزهم الأول بالتصفيات بعد أن هزموا منتخب بيرو بنتيجة 2-0، ليستمر الضيوف بدون أي فوز في الجولات الـ 3 الأولى من التصفيات.

وفي المباراة الأخيرة، حافظ المنتخب البرازيلي على سجله المبهر بالتصفيات بعدم الخسارة في معقله للمباراة رقم 56 على التوالي، وذلك مع تحقيق الفوز على منتخب فنزويلا بنتيجة 1-0، ليتلقى الضيوف خسارتهم الثالثة على التوالي، في حين تستمر انطلاقة منتخب البرازيل المثالية في التصفيات بالفوز بجميع المباريات ال3 الأولى لينفرد بصدارة الترتيب.

واستمرت سلسلة اللا هزيمة للمنتخب البرازيلي في التصفيات في آخر 20 مباراة (فاز 15 وتعادل 5) في ثاني أفضل سلسلة لا هزيمة في تاريخ منتخب السيليساو، منذ الفترة بين 1954 لـ 1993 (31 مباراة متتالية: فاز 24 وتعادل في 7).