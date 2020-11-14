شكرا لقرائتكم شاهد.. ظهور طاهر محمد طاهر الأول فى النادى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، المنضم من صفوف «المقاولون العرب»، في مقر النادي بالجزيرة.، وحرص «طاهر» على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ وذلك للاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، والكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي..وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل.



طاهر محمد طاهر

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من ناحية أخرى ، يصل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي الجديد القاهرة غداً، الأحد، لبدء تجربته مع القلعة الحمراء بشكل رسمي بعد إتمام التعاقد لمدة أربعة مواسم قادماً من نادى الرجاء المغربي مقابل مليوني دولار، وتم تحويل قيمة الصفقة بالكامل دُفعة واحدة للنادى المغربي، والذى أرسل البطاقة الدولية الخاصة باللاعب لاتحاد الكرة.

وتنازل بدر بانون عن 300 ألف دولار من مستحقاته لدى نادى الرجاء من أجل إتمام صفقة انتقاله للأهلي مؤخراً، بعدما شهدت المفاوضات بعد العراقيل فى اللحظات الأخيرة بين الأهلى والنادى المغربى، فضلاً عن تلقى الرجاء عروضاً مُغرية للغاية من أندية خليجية وتحديداً من الدورى الإماراتى والقطرى حاولت إقناع النادى المغربى بالتراجع عن بيع اللاعب للأهلى وشراءه بمقابل مالى يفوق ما عرضه الأهلى بثلاثة أضعاف، لكن مسئولى القلعة الحمراء حسموا الأمر مُبكراً وأتموا إجراءات ضم اللاعب، بعدما سبق وحصلوا على توقيعه وموافقة رسمية من النادى المغربى بيع اللاعب مقابل مليونى دولار قام الأهلى بتحويلها سريعاً للرجاء لقطع الطريق على أى إغراءات خارجية، قبل أن يُعلن الأهلى مساء أمس الأول، الأربعاء، ضم اللاعب رسمياً لمدة 4 مواسم.

وقال مصدر فى الأهلى، إن بدر بانون وافق على التنازل على 300 ألف دولارأى ما يقرب من 5 ملايين جنيه يستحق صرفها من الرجاء من أجل إتمام الصفقة، موضحاً أن اللاعب كان جاداً وحاسماً فى مسألة اختيار عرض الأهلى رغم الإغراءات الأخرى التى تلقاها من الخليج.