شكرا لقرائتكم أحمد حسن: منتخب مصر يملك لاعبين مميزين.. والضغط سلاح عبور توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن مباراة منتخب مصر ضد توجو ، المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون ليست صعبة.

وطالب أحمد حسن اللاعبين بضرورة التحلى بالروح القتالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل المهمة فى مباراة الإياب بتوجو، مشيرا إلى أن منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين سواء المحليين أو المحترفين.

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وشدد أحمد حسن على ضرورة الضغط من بداية اللقاء لتحقيق المكسب، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشهد معنويات مرتفعة للاعبين خاصة لاعبى الأهلى و الزمالك من أجل الظهور بأداء قوى مطالبا اللاعبين بالروح القتالية حتى يستطيعوا حسم اللقاء مبكرا

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث فى المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتى كينيا وصيفًا برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتسلح حسام البدرى بالقوة الضاربة قبل مواجهة توجو، وعلى رأسهم الرباعى المحترف فى الخارج وهم ومحمد الننى وأحمد حجازى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، كما استعان البدرى ببعض لاعبى المنتخب الأولمبى على رأسهم مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد أبو الفتوح والذين غابوا أيضا عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر بسبب مشاركتهم فى مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى كانت تقام فى مصر ونجح الفراعنة فى التتويج بها والتأهل لأولمبياد طوكيو 2021