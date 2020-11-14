شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق يغيب عن الظهور فى حلقة الليلة بـ أون تايم بسبب حالته الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب الإعلامى إبراهيم فايق، عن الظهور فى حلقة اليوم السبت، من برنامج جمهور التالتة، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2، نظرًا لتواجده فى إحدى المستشفيات عقب تعرضه للإصابة بجلطة رئوية، حيث اعتذر فايق عن الظهور فى برنامجه يوم الأربعاء الماضى، بسبب مرضه، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى من أجل تلقى الرعاية الطبية اللازمة بعد تعرضه لجلطة رئوية.

ويخضع إبراهيم فايق لعدد من الفحوصات العاجلة من أجل الوقوف على حالته بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها، مع خضوعه للعلاج العاجل من جانب المستشفى بعد تلك الوعكة، حيث جاء نقله إلى المستشفى من أجل إسعافه بصورة سريعة بعد الوعكة التى تعرض لها.

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وحرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية، على التوافد اليوم السبت، على إبراهيم فايق من أجل زيارته والاطمئنان عليه بخلاف العديد من رسائل الدعم التى وصلت إليه من أجل الشد من أزره لعبور أزمته الصحية الحالية، والعودة سريعًا.

ويقدم الإعلامى إبراهيم فايق برنامج "جمهور التالتة" عبر قنوات أون تايم سبورتس 2 على مدار 5 أيام أسبوعيًا، بداية من الحادية عشر مساءً حتى الثانية من منتصف الليل، إلا إن الوعكة التى تعرض لها فى الأيام الأخيرة جعلته يعتذر عن الظهور فى حلقة الأربعاء الماضى قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.