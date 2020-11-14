شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو .. كشف حساب حسام البدري وكلود لوروا قبل موقعة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى التاسعة مساء اليوم السبت منتخب مصر مواجهة منتخب توجو على ستاد القاهرة، بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون ، ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتى كينيا وصيفًا برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

يقود حسام البدرى (60 سنة) منتخب مصر منذ 20 سبتمبر 2019 خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى ولعب معه الفريق 4 مباريات فاز فى نصفها وتعادل فى النصف الأخر.

بينما الفرنسى كلود لوروا (72 سنة) تولى تدريب منتخب توجو فى 7 أبريل 2016 خلفاً للبلجيكى توم ساينتفيت وخاض معه الفريق 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 9 مرات.

من ناحية أخرى، كشف حسام حسين، سفير مصر في توجو، عن عدد ساعات رحلة منتخب مصر إلى توجو وكافة الأجواء قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين المقرر له يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، قائلاً خلال تصريحات تليفزيونية: "رحلة المنتخب لتوجو تستغرق 6 ساعات بطائرة خاصة وتأجيل موعد الرحلة من الفجر إلى الظهر يأتي لأسباب تخص بعثة منتخب مصر ولا أعلم السبب".

Advertisements

وأوضح حسام حسين، فى تصريحات له، أن الأجواء في توجو حاليًا حارة للغاية، قائلاً: "الجو حار والرطوبة مرتفعة وأتوقع سقوط بعض الأمطار يوم المباراة".

وتابع سفير مصر في توجو: "حذرنا جهاز المنتخب من احتمالية سقوط أمطار أثناء فترة إقامتهم، فالطقس في الوقت الجاري غير مستقر.. وهناك إشادة كبيرة بأرضية ملعب مباراة العودة لإنه من النجيلة الطبيعية".

وتحدث حسام حسين، عن أسباب تأجيل البطولة المجمعة في توجو وإقامة مباراة توجو ومصر، موضحًا: "السلطة التوجولية ترفض استضافة أي بطولات منذ انطلاق أزمة كورونا".

وأوضح: "الفارق بين البطولات المجمعة يكون مشاركة عدد من المنتخبات بينما لقاء توجو ومصر هو لقاء وحيد، لذلك جرت إقامته بشكل طبيعي دون تأجيل".

ويخوض فى التاسعة مساء اليوم السبت منتخب مصر مواجهة منتخب توجو على ستاد القاهرة، بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.