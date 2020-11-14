شكرا لقرائتكم علاء السيد: منتخب اليد يواجه اليابان والبرازيل وديا قبل مونديال مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء السيد، مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد عن خوض المنتخب الأول مواجهات ودية قوية مع عدد من المنتخبات الأوروبية التى تصل مبكرا للمشاركة فى كأس العالم مصر 2021 المقرر إنطلاقه يو 13 يناير القادم ، و أبرزها البرازيل و اليابان ، مؤكدا إلى أن هذا هو الإحتكاك الأوروبى المتوفر فى ظل ظروف فيروس كورونا .

وقال علاء السيد أن دعوات المنتخبات لمصر للسفر إلى أوروبا يوجد بها صعوبة فى الفترة الحالية بسبب ظروف الإجراءات الإحترازية و الحجر الصحى لمنع تفشى الفيروس .

كما أشار علاء السيد، مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد، إلى بدء منتخب مصر الأول الاستعدادات النهائية لكأس العالم مصر 2021، بداية من الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، بمعسكر مغلق .

وأضاف علاء السيد، فى تصريح لـ "الخليج 365"، أن الاتحاد تلقى دعوة من البحرين لإقامة مباراة ودية فى منتصف ديسمبر المقبل فى إطار الاستعدادات للمونديال، مؤكدا أن الاتحاد يجهز الاستعدادات فى إطار المتاح فى ظل جائحة فيروس كورونا .

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وقبل مجلس الاتحاد الدولى لكرة اليد مؤخرا طلب اتحاد أمريكا الوسطى والجنوبية لكرة اليد باختيار منتخب تشيلى ليكون ممثله فى مونديال 2021 بمصر، إزاء استحالة إقامة التصفيات التى كانت ستعلن عن صاحب بطاقة المشاركة بسبب ظروف تفشى جائحة كورونا.

وتحتضن مصر النسخة الـ27 من البطولة خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021.

وستلعب تشيلى ضمن المجموعة السابعة التى تضم السويد، بطل العالم 4 مرات، ومصر، البلد المضيف، والتشيك.

وكان مقررًا أن يقيم الاتحاد القارى التصفيات خلال الشهر الجارى فى أوروجواى بمشاركة منتخبات تشيلى وباراجواى وكولومبيا والسلفادور، إلا أن ظروف تفشى جائحة كورونا فى العالم حالت دون ذلك.

وجاء قرار الاتحاد باختيار منتخب تشيلى للمشاركة فى المونديال كونه صاحب أفضل نتائج فى بطولة أمريكا الجنوبية والوسطى الأخيرة.