شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو .. منتخب الفراعنة يحتل المركز الثالث قبل صدام الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع دقات التاسعة مساءً، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر صوب استاد القاهرة الدولى، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الفراعنة ومنتخب توجوا فى الجولة الثالثة للمنتخب الوطنى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقرر إقامتها فى الكاميرون، الفراعنة خاضوا مباراتين حتى الآن، تعادلوا في الأولى مع كينيا 1-1، وفى الثانية مع جزر القمر 0-0.

تراجع المنتخب الوطنى إلى المركز الثالث فى المجموعة متخلياً عن الصدارة لصالح جزر القمر صاحب الـ 5 نقاط، بينما حل منتخب كينيا فى المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط، وجاء الفراعنة فى المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، وتزيلت توجو المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة ولا بديل أمامه عن الفوز، حيث يتمسك حسام البدرى بضرورة الفوز في مباراة اليوم وبعدد كبير من الأهداف حتى يتصدر الفراعنة المجموعة بعد الجولة الثالثة، خاصة بعد تعادل كينيا وجزر القمر في نفس الجولة، وهو ما يعطى الفراعنة فرصة اعتلاء قمة المجموعة في حالة الفوز بعدد وافر من الأهداف.

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ويتسلح حسام البدرى بالقوة الضاربة قبل مواجهة توجو، وعلى رأسهم الرباعى المحترف في الخارج وهم ومحمد الننى وأحمد حجازى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، كما استعان البدرى ببعض لاعبى المنتخب الأولمبى على رأسهم مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد أبو الفتوح والذين غابوا أيضا عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر بسبب مشاركتهم في مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي كانت تقام في مصر ونجح الفراعنة في التتويج بها والتأهل لأولمبياد طوكيو 2021.

وشهد معسكر المنتخب خلال الأيام الماضية حالة من الجدية والتركيز الشديد في ظل رغبة جميع اللاعبين في المشاركة أمام توجو ولحجز مكان أساسى في التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة اللقاء، وهو ما جعل البدرى وجهازه يعيشون في حالة من الحيرة اللذيذة قبل اختيار التشكيل النهائي.

واستقر البدرى وجهازه بشكل كبير على التشكيل الذى سيدفع به أمام توجو، ويضم محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف ومحمد هانى في الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى في الوسط وأمامهما عبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، وأحمد حسن كوكا في الهجوم.