شكرا لقرائتكم مصر وتوجو .. رمضان السيد يطالب الجماهير بمساندة المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى رمضان السيد نجم النادى الأهلى السابق والمدير الفنى لفريق بلدية المحلة، أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى تعرض لظلم كبير وضغوط إعلامية أيضاً، وقال السيد فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: أطالب الجماهير بمساندة المنتخب فى هذه المرحلة، خاصة أن الجهاز الفنى تعرض للظلم، لأن النجم العالمى محمد صلاح لم يشارك فى المباريات السابقة، بالإضافة لأن الدورى المصري كان متوقفاً ولم يكن اللاعبين فى حالتهم، أما الآن فالمنتخب فى أفضل حالاته الفنية، ولاعبى الأهلى والزمالك فى أعلى فورمة وحتى المحترفين، وأتوقع أن نخوض مباراتين بشكل أفضل، وقادرين على حصد الـ 6 نقاط.

واصل: الجهاز الفنى للبدرى لم يكن أمامه سوى فترة قصيرة جداً لم تتجاوز 4 أيام مع اللاعبين، وكل ما نتمناه هو حصد النقاط الستة.

ودخل مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطنى، دائرة الحسابات الأساسية لحسام البدرى المدير الفنى للفراعنة، لقيادة خط هجوم المنتخب فى مواجهة توجو، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويحتل منتخب مصر المركز الثالث فى المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتى كينيا وصيفًا برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

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ويفاضل البدرى بين مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا من أجل الدفع بأحدهما فى التشكيل الأساسى، وارتفعت فرص مصطفى محمد لقيادة هجوم الفراعنة على أن يحسم البدرى اختياره النهائى فى المحاضرة الفنية للمباراة التى ستقام اليوم.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة ولا بديل أمامه عن الفوز، خاصة أن المنتخب صدم الجماهير بتعادلين فى الجولتين الأولى والثانية أمام كينيا وجزر القمر، لذا يتمسك حسام البدرى بضرورة الفوز فى مباراة اليوم وبعدد كبير من الأهداف حتى يتصدر الفراعنة المجموعة بعد الجولة الثالثة، خاصة بعد تعادل كينيا وجزر القمر فى نفس الجولة، وهو ما يعطى الفراعنة فرصة اعتلاء قمة المجموعة فى حالة الفوز بعدد وافر من الأهداف.

ويتسلح حسام البدرى بالقوة الضاربة قبل مواجهة توجو، وعلى رأسهم المحترفين خارجيا وهم ومحمد الننى وأحمد حجازى ومحمود تريزيجيه إلى جانب العناصر المحلية التى تستطيع صناعة الفارق، كما استعان البدرى ببعض لاعبى المنتخب الأولمبى على رأسهم مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد أبو الفتوح والذين غابوا أيضا عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر بسبب مشاركتهم فى مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى كانت تقام فى مصر ونجح الفراعنة فى التتويج بها والتأهل لأولمبياد طوكيو 2021.