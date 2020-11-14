شكرا لقرائتكم الغندور: أتمنى عودة باسم مرسى للزمالك.. باتشيكو عارفه وسجل فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، عودة باسم مرسى مهاجم القلعة البيضاء السابق والانتاج الحربى الحالى، إلى البيت الأبيض من جديد، وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: أتمني عودة باسم مرسي و اعطاءه فرصة لإثبات ذاته فهو لاعب عنده خبرات وباتشيكو يعرفه جيدا.

أضاف: أحرز أهداف مهمة في تاريخ الزمالك و منهم 4 أهداف مؤثرة في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي كانوا سبب في فرحة جمهور الزمالك بالفوز بالبطولات و كان هداف الزمالك عندما فاز بالدورى.



الغندور

Advertisements

وتلقى نادى الإنتاج الحربى ثلاثة عروض رسمية للتعاقد مع باسم مرسى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أحدهم من البنك الأهلى وعرض آخر من نادٍ صاعد للدورى الممتاز، بجانب عرض من نادٍ جماهيرى، ولم تمانع إدارة الإنتاج الحربى فى رحيل هداف الفريق إلا أنها قررت فتح المزاد للوصول لأعلى سعر لبيع باسم مرسى.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الإنتاج الحربى خمسة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع ست صفقات بالميركاتو الصيفى حتى الآن هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكى مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.