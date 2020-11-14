مواجهتان طاحنتان في "الأمم الأوروبية": إيطاليا - بولندا وبلجيكا - إنكلترا

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باريس: تشهد المجموعتان الأولى والثانية مواجهتين طاحنتين الأحد بين إيطاليا وضيفتها بولندا من جهة وبلجيكا مع انكلترا من جهة ثانية، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة في المستوى الأول من منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

على ملعب مابي في ريجو إيميليا، تحظى بولندا بأفضلية فارق النقطة عن وصيفتها إيطاليا (6)، فيما لا تزال هولندا الثالثة (5) متمسكة بأمل تعادلهما، كي تلتحق بالصدارة بحال فوزها على ضيفتها البوسنة والهرسك متذيلة الترتيب (2) في أمستردام.

ويتأهل إلى الدور النهائي من البطولة الحديثة والمقرر في تشرين الأول/أكتوبر 2021، أبطال المجموعات الأربع من المستوى الأول.

وتأمل بولندا في سيناريو مثالي يضمن لها صدارة المجموعة، بحال تخطيها ايطاليا وفشل هولندا بالتغلب على البوسنة، إذ ترفع فارق الصدارة إلى اربع نقاط قبل جولة من النهاية.

وصحيح ان فريق الهداف روبرت ليفاندوفسكي يتصدر راهناً، لكن 6 من نقاطه السبع أحرزها ضد البوسنة الأخيرة، ما يترك الصراع الثلاثي مفتوحاً في هذه المجموعة.

قال مدرب بولندا يرزي برزيتسيك "تبقى لنا مباراتان صعبتان ضد ايطاليا وهولندا. بمقدورنا الفوز بالمجموعة نظرياً. تحتاج الى الصبر في عملية بناء الفريق. الطريق طويلة والبطولة تتطور وينبغي أن يؤدي هذا الأمر إلى تحسّن النوعية".

وتابع "أعتقد أننا نملك الأساسيات الصلبة ولا يمكن لأي عاصفة أن تكسرنا".

في المقابل، تنوي إيطاليا، الوحيدة التي لم تخسر في المجموعة، كسر سلسلة التعادلات التي كلفتها 6 نقاط حتى الآن، فيما اكتفى هجومها بتسجيل 3 أهداف في أربع مباريات، في مجموعة هي الأقل نجاعة ضمن المستوى الأول.

قال مدربها روبرتو مانشيني بعد التعادل الأخير ضد هولندا (1-1) "بولندا تتقدمنا في الترتيب؟ سنفوز في المباريات المقبلة. صنعنا الكثير من الفرص للفوز في المباراة ضد هولندا، لكننا عجزنا عن ذلك. سنفوز ضد بولندا ونتصدر المجموعة".

وكانت مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل دون أهداف في غدانسك ضمن الجولة الثالثة.

وفي المباراة الثانية، تسعى هولندا التي تلقت ضربة قاسية بإصابة قلب دفاعها المميز فيرجيل فان دايك، إلى تحقيق فوزها الأول في أربع مباريات بعد بداية واعدة ضد بولندا (1-صفر).

قال مدرب "الطواحين" فرانك دي بور بعد التعادل الاخير مع ايطاليا "لسنا سعداء بالنتيجة لاننا نريد تصدر المجموعة، لكن هذا الأداء يمنحنا ثقة كبيرة".

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تابع المدرب الذي حل بدلاً من رونالد كومان المنتقل لتدريب برشلونة الاسباني "اذا لعبنا بهذه الطريقة بصرف النظر عن الخطة، لن نكون لقمة سائغة لأي خصم".

في المقابل، تسعى البوسنة لعدم التعرض لخسارة جديدة وبالتالي الهبوط إلى المستوى الثاني الموسم المقبل، علماً بان المنتخبين تعادلا سلبا في مباراة الذهاب في زينيتسا.

علق مدربها دوشان بايفيتش "سنتابع فورمة جميع اللاعبين، خصوصا لناحية الوضع الوبائي، وآمل في أن يأتي الجميع لهذا التجمع بصحة جيدة. سنخوض ثلاث مباريات في سبعة أيام، لذا من المهم أن يكون لدينا عدد من اللاعبين يمكننا الاعتماد عليهم".

وفي المجموعة الثانية، تحتاج بلجيكا للمساعدة من أجل حجز بطاقة التأهل عندما تستضيف انكلترا القوية في بروكسل، وذلك بعد بداية جيدة شهدت احرازها 9 نقاط من 12 ممكنة.

فبعد تخطيهم الدنمارك خارج أرضها (2-صفر)، ثم سحق ايسلندا (5-1)، رضخ "الشياطين الحمر" على ارض انكلترا (1-2)، قبل تحقيق فوزهم الثاني على ايسلندا (2-1).

على ملعب كينغ باور في لويفن، تأمل بلجيكا الزاخرة في النجوم في الثأر من انكلترا وعدم فوز الدنمارك على ضيفتها ايسلندا الاخيرة دون نقاط والتي هبطت الى المستوى الثاني، للعبور الى الدور النهائي.

ونجحت تشكيلة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس بتحقيق عشرة انتصارات متتالية رسمياً على أرضها، سجلت خلالها 46 هدفاً.

قال مارتينيس "لدينا نافذتان دوليتان فقط قبل اختيار 23 لاعبا لكأس أوروبا عام 2021. هذه المباريات حيوية لي لمشاهدة لاعبي والحصول على معلومات عنهم".

في المقابل، دفعت انكلترا، ثالثة الترتيب بفارق نقطتين عن بلجيكا، ثمن خسارتها الاخيرة الصادمة على أرضها أمام الدنمارك، عندما انهكها طرد قلب دفاعها هاري ماغواير بعد نصف ساعة من الانطلاقة.

علّق المدرب غاريث ساوثغيت على اختيارات لاعبيه "ننظر الى توازن الفريق أولاً. شارك فيل فودن كثيرا مع فريقه في الاونة الاخيرة (مانشستر سيتي)، فيما لعب مايسون غرينوود (مانشستر يونايتد) مباريات أقل (لم يستدع الى التشكيلة). اداء (الحارس) جوردان بيكفورد كان ممتازاً ولم يكن القرار صعباً علي".

وأضاف "هناك منافسة على بعض المراكز، لكن لا اعتقد انه يوجد من يمثل تحدياً في الوقت الحالي لإبعاده من مركزه".