المغني الكندي "ذي ويكند" نجم السوبربول الاميركية

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نيويورك: من المتوقع أن يكون المغني الكندي "ذي ويكند" نجم مواجهة السوبربول الختامية في دوري كرة القدم الاميركية، إذ سيقدم عرضا فنيا خلال استراحة ما بين الشوطين.

وقد اختار القائمون على الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية (أن أف أل) مغنّي الـ"آر إند بي"، واسمه الأصلي أبيل تسفايي، ليكون نجم فترة الاستراحة خلال المباراة النهائية التي في تقام في 7 شباط/فبراير 2021 في تامبا بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

وعلق النجم الثلاثيني في بيان بقوله "أنا متأثر، وهذا شرف لي، ويسعدني أن أكون في قلب هذا الحدث الشهير هذه السنة".

وقد اشتهر "ذي ويكند" بأغنياته الناجحة وأبرزها "بلايندينغ لايتس" و"ستاربوي".

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وهذه السنة الثانية التي تتعاون فيها رابطة "أن أف أل" في تنظيم هذا العرض مع مجموعة "روك نايشن" التابعة لمغني الراب جاي زي، تحت عنوان الترويج للعدالة الاجتماعية.

وكان مغني الراب أبدى في 2019 رغبته في تجاوز الجدل الذي أعقب حركة الاحتجاج التي قام بها لاعب كرة القدم الأميركية كولين كابرنيك سنة 2016 عندما جثا على ركبة واحدة خلال مباراة سوبربول احتجاجا على العنف الممارس من الشرطة بحق الأميركيين السود.

وقد قوبلت هذه الحركة بشتائم من دونالد ترمب وتسببت في إنهاء مسيرته.