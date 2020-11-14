إصابة صلاح بكورونا تتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تصدر خبر إصابة النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أغلفة الصحف الإنجليزية.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن أمس الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا في مصر، خلال تواجده للمشاركة في مباريات منتخب مصر في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

ونستعرض لكم أبرز أغلفة الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم السبت:

ميرور

عنونت صحيفة "ميرور" البريطانية، غلافها بعنوان "MOVID-19" والتي تُشير إلى إصابة محمد صلاح المعروف بإسم "مو صلاح" بفيروس كورونا، وهي كلمة بديلة للكلمة الأصلية "COVID-19" والتي تعني فيروس كورونا.

وكتبت الصحيفة البريطانية، أن صلاح أُصيب بالفيروس أثناء تأدية الواجب الوطني في مصر، في حين يخشى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول خسارة اسم كبير آخر.

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ديلي إكسبرس

عنونت الصحيفة الإنجليزية غلافها، بإصابة النجم صلاح بفيروس كوورنا وأنه يُعاني من المرض الوبائي.

وكتبت الصحيفة أن محمد صلاح قضى ليلة كبيرة في حفل زفاف أخيه في القاهرة، وأن عينته جاءت إيجابية لكورونا أثناء رحلته في مصر.

ديلي ستار

قالت الصحيفة البريطانية إن إصابة صلاح بفيروس كورونا، أضافت المزيد من البؤس ليورجن كلوب مدرب الريدز.

وكتبت الصحيفة أن فريق ليفربول يعاني من ضربة جديدة بعد إصابة النجم المصري بفيروس كورونا.