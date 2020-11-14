أول ظهور لطاهر في الأهلي (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن
تواجد طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي الجديد في مقر النادي بالجزيرة.
وكان الأهلي قد أعلن في فترة سابقة تعاقده مع طاهر محمد طاهر من صفوف المقاولون العرب في أولى صفقات الفريق الصيفية.
وحرص طاهر على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ وذلك للاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.
وكان "الخليج 365" علم أن طاهر محمد طاهر سوف يرتدي القميص رقم 27 مع النادي الأهلي.
جدير بالذكر أنه في حالة تم قيد طاهر محمد طاهر يحق له استكمال منافسات كأس مصر لموسم 2019/2020 مع النادي الأهلي.
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