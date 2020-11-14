أول رد من الاتحاد السوداني بعد اعتداء الحكم على مدرب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد نصر الدين حمدتي نائب رئيس الاتحاد السوداني، أن الاتحاد قدم شكوى رسمية في الحكم الذي اعتدى على مدرب منتخب السودان خلال مباراة غانا بتصفيات أمم أفريقيا.

وكان الحكم المساعد لمباراة غانا والسودان ضمن تصفيات أمم إفريقيا (الكاميرون) بالاعتداء على المدير الفني للمنتخب السوداني، هوبير فيلود في مشهد غريب بالمباراة التي أقيمت الخميس الماضي.

وقام الحكم المساعد بدفع المدرب الفرنسي بيده في الصدر فسقط أرضًا، بعد اعتراض الأخير على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه.

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وقال حمدتي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس: "لا يليق تصرف حكم المباراة ضد المدرب بكرة القدم، وقدمنا اعتراض ضد حكم المباراة ومساعده، وهذا الاعتداء لم يحدث في تاريخ كرة القدم".

وأضاف: "العقوبة تكون حسب تقدير لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي وتقدمنا بشكوى رسمية ضد الحكم الذي اعتدى على المدرب".

واختتم نائب رئيس الاتحاد السوداني: "وقدمنا شكوى أيضاً بسبب بعض القرارات من حكم المباراة التي تسببت في ضرر للمنتخب السوداني، ولا يوجد حتى الان رد على الشكوى وأتوقع أن يأتي الرد قريباً".