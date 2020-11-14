موعد مباراة منتخب ألمانيا وأوكرانيا بدوري الأمم الأوروبية

يواجه منتخب ألمانيا أمام نظيره أوكرانيا، مساء اليوم السبت، على ملعب "ريد بول أرينا"، بمدينة لايبزيج الألمانية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

يسعى المنتخب الألماني للفوز على أوكرانيا

من أجل مواصلة ملاحقة المنتخب الإسباني، الذي يتفوق عليه في صدارة المجموعة الرابعة بفارق نقطة، ويحتل المنتخب الألماني وصافة المجموعة، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات ، دون تلقي خسارة.

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موعد مباراة منتخب ألمانيا وأوكرانيا الليلة..

تنطلق المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات.