ألمانيا في مواجهة أوكرانيا بدوري الأمم الأوروبية

يلتقي منتخب ألمانيا أمام نظيره أوكرانيا، مساء اليوم السبت، في العاشرة إلا ربعًا ، على ملعب "ريد بول أرينا"، بمدينة لايبزيج الألمانية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

يسعى المنتخب الألماني للفوز على أوكرانيا

من أجل مواصلة ملاحقة المنتخب الإسباني، الذي يتفوق عليه في صدارة المجموعة الرابعة بفارق نقطة، ويحتل المنتخب الألماني وصافة المجموعة، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات ، دون تلقي خسارة.

وكانت ألمانيا فازت على أوكرانيا بصعوبة بهدفين مقابل هدف، سجلهما ، ماتياس جينتر، وليون جورتزيكا، فيما يسعى المنتخب الأوكراني أيضًا، الذي يملك نفس العدد من النقاط، "6 نقاط" في الفوز على ألمانيا، ولمواصلة الزحف خلف منتخب أسبانيا المتصدر بفارق نقطة.