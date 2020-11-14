توريس وأسينسيو يقودان هجوم إسبانيا أمام سويسرا

يلتقي منتخب إسبانيا نظيره منتخب سويسرا على ملعب سانت ياكوب، في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وكان منتخب الماتادور الإسباني أمام سويسرا،قد فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب كامب نو.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل إسبانيا أمام سويسرا كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد دي خيا
الدفاع: خيسوس نافاس – سيرخيو راموس – باو توريس – خوسيه لويس جايا
الوس: سيرخيو بوسكيتس – داني أولمو – ميكيل ميرينو
الهجوم: فيران توريس – ميكيل أويارزابال – أسينسيو.
ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، بينما يقع منتخب سويسرا في المركز الأخير برصيد نقطيتن.
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