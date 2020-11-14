يواجه المنتخب الإسباني نظيره المنتخب السويسري مساء اليوم السبت، على ملعب "جاكوب أرينا"، بمدينة بازل السويسرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.
يسعى المنتخب الإسباني للفوز من أجل الابتعاد بالصدارة بعدما تصدر المجموعةالرابعة برصيد 7 نقاط، بعد انتصارين، وتعادل في مباراة وهزيمة في آخرى، يأتي خلفه المنتخب الألماني الوصيف برصيد 6 نقاط.
فيما يتذيل المنتخب السويسري المجموعة برصيد نقطتينويسعى الآخر للفوز من أجل تحسين موقفه بترتيب المجموعة بعدما خسر مباراتين وتعادل في مثلهما، دون تحقيق أي فوز حتى الآن.
موعد مباراة منتخب إسبانيا وسويسرا..
تنطلق المباراة في الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب إسبانيا وسويسرا بدوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.