موعد مباراة منتخب إسبانيا وسويسرا بدوري الأمم الأوروبية

يواجه المنتخب الإسباني نظيره المنتخب السويسري مساء اليوم السبت، على ملعب "جاكوب أرينا"، بمدينة بازل السويسرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

يسعى المنتخب الإسباني للفوز من أجل الابتعاد بالصدارة بعدما تصدر المجموعة

الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد انتصارين، وتعادل في مباراة وهزيمة في آخرى، يأتي خلفه المنتخب الألماني الوصيف برصيد 6 نقاط.

فيما يتذيل المنتخب السويسري المجموعة برصيد نقطتين

ويسعى الآخر للفوز من أجل تحسين موقفه بترتيب المجموعة بعدما خسر مباراتين وتعادل في مثلهما، دون تحقيق أي فوز حتى الآن.

موعد مباراة منتخب إسبانيا وسويسرا..

تنطلق المباراة في الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات.