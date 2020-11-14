إسبانيا يلتقي بسويسرا في دوري الأمم الأوروبية

يحل المنتخب الإسباني ضيفًا ثقيلًا على المنتخب السويسري مساء اليوم السبت، في العاشرة إلا ربعًا على ملعب "جاكوب أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

يسعى المنتخب الإسباني للفوز من أجل الابتعاد بالصدارة بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط،

بعد انتصارين، وتعادل في مباراة وهزيمة في آخرى، يأتي خلفه المنتخب الألماني الوصيف برصيد 6 نقاط.

فيما يتذيل المنتخب السويسري المجموعة برصيد نقطتين ويسعى الآخر للفوز من أجل تحسين موقفه بترتيب المجموعة بعدما

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خسر مباراتين وتعادل في مثلهما، دون تحقيق أي فوز حتى الآن.

يدير اللقاء الحكم الاستكلندي ويليام كالوم، المباراة التي ستكون بمدينة بازل، سويسرا، وكانت مباراة المنتخبين الأول انتهت بفوز الماتادور الإسباني بهدف نظيف سجله أويارزابال.

تنطلق المباراة في الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات.