يحل المنتخب الإسباني ضيفًا ثقيلًا على المنتخب السويسري مساء اليوم السبت، في العاشرة إلا ربعًا على ملعب "جاكوب أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.
يسعى المنتخب الإسباني للفوز من أجل الابتعاد بالصدارة بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط،بعد انتصارين، وتعادل في مباراة وهزيمة في آخرى، يأتي خلفه المنتخب الألماني الوصيف برصيد 6 نقاط.
فيما يتذيل المنتخب السويسري المجموعة برصيد نقطتين ويسعى الآخر للفوز من أجل تحسين موقفه بترتيب المجموعة بعدما
يدير اللقاء الحكم الاستكلندي ويليام كالوم، المباراة التي ستكون بمدينة بازل، سويسرا، وكانت مباراة المنتخبين الأول انتهت بفوز الماتادور الإسباني بهدف نظيف سجله أويارزابال.
تنطلق المباراة في الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا يلتقي بسويسرا في دوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.