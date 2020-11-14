موعد مباراة البرتغال وفرنسا بدوري الأمم الأوروبية

يلتقي منتخب البرتغال، نظيره فرنسا مساء اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا ربعًا، على ستاد نادي لشبونة، ضمن منافسات دور المجموعات بالجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.
يسعى البرتغال للفوز للابتعاد بالصدارة عن فرنسا الوصيف، متسلحة بنجومها من العيار الثقيل، كريستيانورونالدو، وبرونو فيرنانديز، وبيرناندو سيلفا، جواو فيلكس.
الأمر نفسه لأبطال العالم، منتخب فرنسا، الذي يطمح للفوز وانتزاع الصدارة، ويقود الديوك الفرنسية، أنطونيو جريزمان، بول بوجبا، في ظل غياب كيليان مبابي الذي تعرض للإصابة.
يتقاسم منتخب فرنسا والبرتغال نفس عدد الرصيد، ويتصدر البرتغال، بفارق الأهداف، وتضم المجموعة الثالثة، كرواتيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والسويد في المركز الأخير دون نقاط.
موعد مباراة البرتغال وفرنسا الليلة..
تنطلق المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات.
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