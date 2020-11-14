مشاهدة مباراة مصر وتوجو بث مباشر اليوم 14-11-2020 التصفيات

يسعى منتخب مصر لتصحيح وضعه في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022 وذلك عندما توجو في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة.

مصر تعثرت في أول جولتين وتعادلت مع كينيا (1-1) باستاد برج العرب، ومع جزر القمر بدون أهداف لتضع نفسها في موقف حرج في المجموعة.

لكن الفوز على توجو في الجولة الثالثة يرفع رصيد مصر إلى 5 نقاط لصدارة المجموعة مع جزر القمر، ويمكن الانفراد بالصدارة في حالة الفوز بفارق أكثر من هدف.

وأعنلت قناة "أون تايم سبورتس" نقلها للمباراة بتعليق حاتم بطيشة .

وبحسب قواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فإن التليفزيون المحلي يملك

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الحق فى بث المباراة أرضياً وهو ما يقوم به التليفزيون المصري الذي أعلن عن بث المباراة أرضياً .

ولاستقبال المباراة عبر التليفزيون عليك اتباع بعض الخطوات إذا كنت تملك إريال أو لا، وهي: