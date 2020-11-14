يسعى منتخب مصر لتصحيح وضعه في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022 وذلك عندما توجو في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة.
مصر تعثرت في أول جولتين وتعادلت مع كينيا (1-1) باستاد برج العرب، ومع جزر القمر بدون أهداف لتضع نفسها في موقف حرج في المجموعة.
لكن الفوز على توجو في الجولة الثالثة يرفع رصيد مصر إلى 5 نقاط لصدارة المجموعة مع جزر القمر، ويمكن الانفراد بالصدارة في حالة الفوز بفارق أكثر من هدف.
وأعنلت قناة "أون تايم سبورتس" نقلها للمباراة بتعليق حاتم بطيشة .
وبحسب قواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فإن التليفزيون المحلي يملك
ولاستقبال المباراة عبر التليفزيون عليك اتباع بعض الخطوات إذا كنت تملك إريال أو لا، وهي:
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة مصر وتوجو بث مباشر اليوم 14-11-2020 التصفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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