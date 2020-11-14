طاهر محمد في الأهلي لحضور اجتماع موسيماني وعبدالحفيظ

تواجد طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنضم من صفوف «المقاولون العرب»، في مقرالنادي بالجزيرة.
وحرص «طاهر» على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ وذلك للاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، والكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي.
وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل.
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