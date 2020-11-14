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طاهر محمد في الأهلي لحضور اجتماع موسيماني وعبدالحفيظ

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تواجد طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنضم من صفوف «المقاولون العرب»، في مقر

النادي بالجزيرة.
وحرص «طاهر» على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ وذلك للاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، والكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي.
وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل.
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