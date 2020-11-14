ملحمة كروية بين فرنسا والبرتغال بدوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب البرتغال، نظيره فرنسا مساء اليوم، السبت، على ستاد نادي لشبونة، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

يتقاسم منتخب فرنسا والبرتغال نفس عدد الرصيد، ويتصدر البرتغال، بفارق الأهداف، وتضم المجموعة الثالثة، كرواتيا في المركز الثالث

برصيد 3 نقاط، والسويد في المركز الأخير دون نقاط.

يسعى البرتغال للفوز للابتعاد بالصدارة عن فرنسا الوصيف، متسلحة بنجومها من العيار الثقيل، كريستيانو رونالدو، وبرونو فيرنانديز، وبيرناندو سيلفا، جواو فيلكس.

الأمر نفسه لأبطال العالم، منتخب فرنسا، الذي يطمح للفوز و انتزاع الصدارة، ويقود الديوك الفرنسية، أنطونيو جريزمان، بول بوجبا، في ظل غياب كيليان مبابي الذي تعرض للإصابة.

تنطلق المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة ، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات.