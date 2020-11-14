البنك الأهلي يضم أحمد شرويدة

انتقل أحمد شرويدة مهاجم نادي حرس الحدود السابق، إلى نادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وفسخ شرويدة تاقده مع نادي حرس الحدود بالتراضي، بعدما هبط إلى دوري الدرجة الثانية. وانتقل شرويدة إلى نادي البنك الأهلي الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم. Advertisements وشارك المهاجم البالغ 30 عاما الموسم الماضي مع حرس الحدود في 32 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا. هدفا. ولعب شرويدة لأندية المصري البورسعيدي وتليفونات بني سويف والاتحاد السكندري وإنبي والإنتاج الحربي وحرس الحدود. وضم البنك الأهلى حتى الآن كل من، محمد فخري على سبيل الإعارة من الأهلي، ومحمد كوفي وأحمد ياسر وعاصم صلاح وبهاء مجدي وأحمد ياسين وموسى دياوارا.

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