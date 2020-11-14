شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج 27 مباراة لمنتخب مصر غاب عنها محمد صلاح: تعثر الفراعنة في أكثر ‏من نصفهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر الأول بفيروس كورونا كوفيد 19، خلال تواجده بمعسكر الفراعنة قبل مواجهتي توجو بتصفيات أمم أفريقيا 2022.

ويفتقد المنتخب المصري لخدمات محمد صلاح خلال مباراتي توجو بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويواجه الفراعنة المنتخب التوجولي، مساء اليوم بالقاهرة، والثلاثاء المقبل في توجو بإطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من عمر التصفيات.

وعلى مدار المسيرة الدولية لمحمد صلاح والتي بدأت في عام 2011، غاب نجم ليفربول الانجليزي عن صفوف الفراعنة في 27 مناسبة لأسباب مختلفة.

من بين 27 مباراة غاب خلالها محمد صلاح عن منتخب مصر خسر الفراعنة أكثر من ثلثها، وذلك في 10 مباريات وذلك أمام كل من البرازيل وغانا وكوت ديفوار وقطر والأردن واليونان وبلجيكا ونيجيريا وديًا وأوروجواي وتشاد رسميًا، بينما تعادل منتخب مصر في 7 مواجهات بدون «صلاح»، بواقع مباراتين رسميتين أمام كل من غانا والنيجر، و5 مواجهات ودية ضد كل من غينيا وعمان وبوتسوانا وكولومبيا والكويت.

المنتخب المصري حقق 10 انتصارات فقط من بين 27 مباراة لم يحضرها محمد صلاح، وذلك على حساب كل من تنزانيا ونيجيريا وقطر وكينيا وتوجو وبوركينا فاسو وليبيا ومالاوي وديًا وأي سواتيني وتشاد رسميًا.

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