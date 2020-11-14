شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لـ«المصرى اليوم»: حالة «صلاح» المعنوية مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تواصل مع دكتورة هالة زايد ودكتور حسام، رئيس لجنة مكافحة كورونا، وأطلع على نتائج التحاليل والآشعة الخاصة بالنجم محمد صلاح، والتي جاءت إيجابية رغم عدم وجود أعراض واضحة، مضيفًا أن اللاعب يخضع لإشراف منه شخصيًا ومن وزيرة الصحة على مدار الساعة.

ووصف «صبحي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» محمد صلاح بأنه «محبوب المصريين وواحد من أهم ثلاثة لاعبين في العالم»، مؤكدًا أن ما يهمه الآن تمام شفاء «صلاح».

وكشف الوزير عن اتصاله بنجم ليفربول ومتابعته، مشيرًا إلى أن «صلاح» في حالة معنوية مرتفعة، وأنه يدعم زملاؤه في المنتخب للفوز بمباراة توجو.

ولفت إلى أن النتائج الخاصة بباقى لاعبى المنتخب أكدت خلوهم من كورونا وأن المنتخب يواجه توجو بروح وعزيمة وإرادة الفوز في ظل التعادلات الأخرى بالمجموعة، معربًا عن أمله وثقته في الفوز.