شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتراجع عن ضم باتريك فييرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن ضم البرازيلي باتريك فييرا، بداية من الموسم الجديد. وخاض «فييرا» فترة معايشة مع الفريق الكروي الأول بالإسماعيلي، لمدة أسبوعين، تمهيدًا لضمه للفريق. وتحفظ هيرون ريكاردو، المدير الفني للإسماعيلي، على المستوى البدني والفني للاعب مشددًا على أنه لايصلح للعب في الإسماعيلي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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