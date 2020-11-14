شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المدير الفني لميلان بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ميلان الإيطالي إصابة المدير الفني للفريق ستيفانو بيولي بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة مسحته الأخيرة إيجابية، ليدخل مباشرة في عزل منزلي.

وقام النادي بإلغاء تدريبات الفريق، اليوم السبت، في الوقت التي جاءت فيه نتيجة المسحة لبقية أعضاء الفريق سلبية.

ولم يظهر على المدرب أي أعراض حتى اللحظة، فيما يخضع للملاحظة وفقًا للبروتوكول المتبع.