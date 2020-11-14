شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المدير الفني لميلان بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ميلان الإيطالي إصابة المدير الفني للفريق ستيفانو بيولي بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة مسحته الأخيرة إيجابية، ليدخل مباشرة في عزل منزلي.
وقام النادي بإلغاء تدريبات الفريق، اليوم السبت، في الوقت التي جاءت فيه نتيجة المسحة لبقية أعضاء الفريق سلبية.
ولم يظهر على المدرب أي أعراض حتى اللحظة، فيما يخضع للملاحظة وفقًا للبروتوكول المتبع.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
110,319
-
تعافي
100,847
-
وفيات
6,429
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة المدير الفني لميلان بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.