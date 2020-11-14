شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضة في مواجهة كورونا» بطولة في كرة القدم بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينظم مشروع تشغيل الشباب بالعريش «هابي فاملي» بطولة في كرة القدم على ملعب الحديقة البحرية بالمساعيد، تحت شعار «الرياضة في مواجهة كورونا».

وأكد رضا الكاشف، رئيس مجلس إدارة المشروع، أن البطولة تضم 16 فريقًا موزعة على 4 مجموعات كل مجموعة 4 فرق، حيث أن من بين الفرق المشاركة بالبطولة الشهيد أحمد المنسي والشهيد أحمد شحاته والشهيد محمد سلمي السواركة والشهيد سامي الكاشف.

أضاف «الكاشف»، أنه سيقام دوري بين كل مجموعة على أن يصعد الاول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية، ثم نظام خروج المغلوب حتي الدور النهائي للبطولة.

أشار «الكاشف» إلى حصول الفريق الفائز بالبطولة على كأس البطولة وجوائز قيمة بجانب حصول الوصيف على جوائز قيمة..مشيرًا إلى انه تم اختيار شعار للبدولة «الرياضة في مواجهة كورونا» لتوعية المواطنين باهمية اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.