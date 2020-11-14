شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بكورونا.. تعرف على موعد عودة محمد صلاح للملاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الجمعة، إصابة النجم محمد صلاح بفيروس كورونا، بعد إجراء مسحتين له جاءا بنتيجة إيجابية، ليدخل اللاعب في عزل صحي، أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه سيكون في مصر حتى شفائه.

وحسب القواعد الحكومية البريطانية فيما يتعلق بفيروس كورونا، فإن على أي شخص يصاب بكورونا الدخول في عزل صحي لمدة 10 أيام من تاريخ ظهور نتيجة المسحة، إذا لم تظهر عليه أي أعراض، وهي الحالة التي يبقى عليها محمد صلاح حتى اللحظة.

وفي حال ظهور أعراض على صلاح خلال فترة العزل، فسيتعين عليه البقاء في العزل لمدة 10 أيام إضافية، كما أوضحت صحيفة «ليفربول إيكو».

ويسمح في بريطانيا للمصابين بكورونا الخروج من العزل الصحي بعد 10 أيام في حالة عدم وجود أي أعراض لديهم أو وجود كحة فقط، أما إذا كانت لدى الشخص أي أعراض أخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة فيجب عليه الاستمرار في العزل.

وبالنسبة لمحمد صلاح، يعني ذلك أن في حالة إيجابية المسحة القادمة له فسيغيب بشكل مؤكد عن مواجهة ليفربول القادمة ضد ليستر سيتي في 22 نوفمبر.

وسيواجه الريدز كل من أتالانتا، في 25 نوفمبر في إطار دوري أبطال أوروبا، وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في 28 نوفمبر، وإذا لم تظهر على «صلاح» أي أعراض، فسيكون بإمكانه المشاركة في تلك المباريات.

وتبقى مشاركة النجم المصري أمام أتالانتا محل شك أيضًا، حتى وإن حصل على الضوء الأخضر من الناحية القانونية، في ظل وجود اللاعب في مصر وعدم إمكانية عودته إلى إنجلترا حتى انتهاء فترة العزل.

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ورغم أن قواعد العزل المفروضة في إنجلترا لا تسري بالشكل نفسه على الرياضين مثل «صلاح»، إلا أنه لن يستطع العودة إلى إنجلترا حتى 24 نوفمبر، أي قبل مواجهة أتالانتا بيوم واحد فقط.