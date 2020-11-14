شكرا لقرائتكم مصر وتوجو .. حسام البدري يقرر الدفع بأحمد فتوح فى الجبهة اليسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على الدفع بأحمد فتوح ظهير الزمالك لقيادة الجبهة اليسرى للفراعنة فى مواجهة توجو، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويحتل منتخب مصر المركز الثالث فى المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتى كينيا وصيفًا برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويعد فتوح أحد اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب الأولمبى ليستقر البدرى على ضمه للمنتخب الأول فى معسكر توجو واستقر على الدفع به فى التشكيل الأساسى، وانتهت إعارة اللاعب من الزمالك إلى سموحة حيث اقترب من العودة فى الموسم الجديد إلى صفوف قلعة ميت عقبة.

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ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة ولا بديل أمامه عن الفوز، خاصة أن المنتخب صدم الجماهير بتعادلين فى الجولتين الأولى والثانية أمام كينيا وجزر القمر، لذا يتمسك حسام البدرى بضرورة الفوز فى مباراة اليوم وبعدد كبير من الأهداف حتى يتصدر الفراعنة المجموعة بعد الجولة الثالثة، خاصة بعد تعادل كينيا وجزر القمر فى نفس الجولة، وهو ما يعطى الفراعنة فرصة اعتلاء قمة المجموعة فى حالة الفوز بعدد وافر من الأهداف.

ويتسلح حسام البدرى بالقوة الضاربة قبل مواجهة توجو، وعلى رأسهم المحترفين خارجيا وهم ومحمد الننى وأحمد حجازى ومحمود تريزيجيه إلى جانب العناصر المحلية التى تستطيع صناعة الفارق، كما استعان البدرى ببعض لاعبى المنتخب الأولمبى على رأسهم مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد أبو الفتوح والذين غابوا أيضا عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر بسبب مشاركتهم فى مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى كانت تقام فى مصر ونجح الفراعنة فى التتويج بها والتأهل لأولمبياد طوكيو 2021.

فى المقابل، يسعى كلود لو روا المدير الفنى لمنتخب توجو لتحقيق المفاجأة والعودة إلى العاصمة لومى بنقطة ثمينة من أنياب الفراعنة فى ظل الخبرات الكبيرة للثعلب الفرنسي، وقال المدير الفنى لتوجو:"لاعبونا صغار السن ويفتقدون الخبرة، وخسرنا أمام جزر القمر رغم الأداء الجيد، ونسعى للعودة مرة أخرى أمام منتخب مصر، وسنؤدى المباراة بجدية لتعويض نزيف النقاط، وأنا أعرف نجوم منتخب مصر لإنهم على قمة كرة القدم مثل محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وغيرهم، وكنت أتمنى أن يشارك لابا كودجو فى هذه المباراة، لكن سنقاتل لتعويض غياب اللاعب".