شكرا لقرائتكم مصطفى محمد ينافس كوكا على قيادة هجوم منتخب مصر ضد توجو الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطنى، دائرة الحسابات الأساسية لحسام البدرى المدير الفنى للفراعنة، من أجل قيادة خط هجوم المنتخب فى مواجهة توجو، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتى كينيا وصيفًا برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويفاضل البدرى بين مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا من أجل الدفع بأحدهما فى التشكيل الأساسى وارتفعت فرص مصطفى محمد لقيادة هجوم الفراعنة على أن يحسم البدرى اختياره النهائى فى المحاضرة الفنية للمباراة التى ستقام اليوم حيث يدخل منتخب مصر مباراة الليلة ولا بديل أمامه عن الفوز خاصة أن المنتخب صدم الجماهير بتعادلين في الجولتين الأولى والثانية أمام كينيا وجزر القمر، لذا يتمسك حسام البدرى بضرورة الفوز في مباراة اليوم وبعدد كبير من الأهداف حتى يتصدر الفراعنة المجموعة بعد الجولة الثالثة، خاصة بعد تعادل كينيا وجزر القمر في نفس الجولة، وهو ما يعطى الفراعنة فرصة اعتلاء قمة المجموعة في حالة الفوز بعدد وافر من الأهداف.

Advertisements

ويتسلح حسام البدرى بالقوة الضاربة قبل مواجهة توجو، وعلى رأسهم المحترفين خارجيا وهم ومحمد الننى وأحمد حجازى ومحمود تريزيجيه إلى جانب العناصر المحلية التى تستطيع صناعة الفارق، كما استعان البدرى ببعض لاعبى المنتخب الأولمبى على رأسهم مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد أبو الفتوح والذين غابوا أيضا عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر بسبب مشاركتهم في مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي كانت تقام في مصر ونجح الفراعنة في التتويج بها والتأهل لأولمبياد طوكيو 2021.

في المقابل، يسعى كلود لو روا المدير الفني لمنتخب توجو لتحقيق المفاجأة والعودة إلى العاصمة لومى بنقطة ثمينة من أنياب الفراعنة في ظل الخبرات الكبيرة للثعلب الفرنسي، وقال المدير الفني لتوجو:"لاعبونا صغار السن ويفتقدون الخبرة، وخسرنا أمام جزر القمر رغم الأداء الجيد، ونسعى للعودة مرة أخرى أمام منتخب مصر، وسنؤدى المباراة بجدية لتعويض نزيف النقاط، وأنا أعرف نجوم منتخب مصر لإنهم على قمة كرة القدم مثل محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وغيرهم، وكنت أتمنى أن يشارك لابا كودجو في هذه المباراة، لكن سنقاتل لتعويض غياب اللاعب".