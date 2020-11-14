شكرا لقرائتكم بعد إصابته بكورونا.. حملة تعقيم وتطهير موسعة بقرية محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قادت منى صالح رئيس مدينة بسيون بمحافظة الغربية حملة موسعة لتطهير قرية نجريج مركز بسيون، مسقط رأس محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

ودفعت الأجهزة الأمنية بفرق لتطهير وتعقيم منازل القرية خاصة منازل المخالطين له فى حفل زفاف شقيقه نصر، واستخدام الكلور والمطهرات لتعقيم وتطهير المنازل. Advertisements وتقوم فرق التطهير برش وتعقيم وتطهير المنازل منها منزل أسرته وخال اللاعب وأقاربهم وعدد من أبناء القرية وإجمالى عددهم 70 شخصا ممن حضروا حفل الزفاف. كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد وجه مديرية الصحة بالغربية، بسرعة إرسال فريق طبى من الرصد والطب الوقائى صباح اليوم السبت إلى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، مسقط رأس اللاعب الدولى محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالى القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. كما وجه المحافظ منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون بتطهير شوارع ومنازل القرية بأكملها من خلال فرق متخصصة وبشكل دورى لحين انتهاء إجراءات مسح جميع الحالات المخالطة للاعب بالقرية.

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