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شكرا لقرائتكم فرج عامر عن اهتمام سموحة بضم بادجى: لم نطلب اللاعب من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن حقيقة اهتمام النادى السكندرى بضم أليو بادجى مهاجم النادى الأهلى خلا الميركاتو الجارى، وقال عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر: سموحة لم يطلب بادچي مهاجم الأهلي السنغالي خاصة بعد دخول الاتحاد للتعاقد معة حفاظا علي العلاقات الأخوية مع الاتحاد السكندري.
واصل عامر: لازم اللجنة الخماسية تضع سقف لشراء اللاعبين ولعقودهم لأن بعض الأندية أصبحت تشتري لاعبين بأسعار فلكية بالرغم من كون هؤلاء اللاعبين ليسوا من نجوم الصف الأول أو لاعبى المنتخب الوطني، سموحة اشتري سبع لاعبين منهم ٣ دوليين سوداني ومغربي وتونسي والأربعة الأخرين نجوم.
واختتم رئيس سموحة: ألف سلامة علي الأخ العزيز والأهلاوي العبقري الكابتن عدلي القيعي والسيدة حرم سيادته من ڤيروس كوروناً.
فرج عامر
فى ذات السياق، أبدى أحمد سامى المدير الفنى للفريق ارتياحة الشديد بعد التدعيمات التى أبرمها المهندس فرج عامر رئيس النادى فى الميركاتو الصيفى الحالى وتعويض رحيل العديد من العناصر التى رحلت عقب انتهاء بطولة الدورى العام.
وأكد مدرب سموحة أنه يعمل جاهداً على تحفيظ اللاعبين بعد الجمل التكتيكية التى سيقوم بتنفيذها فى المباريات الرسمية خصوصا مع ضم العناصر التى تستتطيع تنفيذ فكره التدريبى خلال المرحلة القادمة.
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