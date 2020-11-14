شكرا لقرائتكم وسام جابر يكشف خطة فراعنة السلة بعد إلغاء معسكر صربيا بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وسام جابر مدرب المنتخب المصري لكرة السلة عن خطة استعدادات الفراعنة لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام 27 لـ 29 في نوفمبر الجاري على صالة الاتحاد السكندري بعد الغاء معسكر صربيا.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الغاء معسكر اعداد المنتخب المصري في صربيا الذي كان مقرر له من 13 لـ 20 نوفمبر الجاري بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في دولة صربيا.

أكد وسام جابر أنه كان هناك خطة لخوض 3 مباريات ودية على مستوى عالي في معسكر صربيا الخارجي ولكن الخطة تغيرت مع الغاء معسكر صربيا ومن المقرر أن يتم اكمال المعسكر في الإسكندرية بشكل طبيعي" واضاف أن الجهاز الفني يستكمل في الوقت الحالي الجمل والخطط الفنية التي يتم تدريب اللاعبين عليها على المستوى الهجومي والدفاعي".

واستكمل "الهدف من المعسكر وخوض مباريات دولية ودية هو زيادة حالة التجانس والانسجام بين اللاعبين خاصًة وأننا نضم 3 أجيال مختلفة داخل صفوف الفراعنة، بجانب تنفيذ الخطط الفنية في أرض الملعب، نعمل حاليًا على محاولة خوض مباراة ودية أو إثنين مع الفرق الكبرى في الدوري وهذا سيكون أمر جيد".

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وأضاف وسام جابر "في حالة عدم تنظيم مباراة ودية مع فرق في الدوري المصري سنقوم بعمل مباراة بين لاعبي المنتخب وستكون محاكاة لمباراة رسمية بوجود طاقم تحكيمي و2 مديرين فنيين وكافة التفاصيل الصغيرة الخاصة بالمباريات الرسمية أو الودية".

وأردف "التدريبات الكثيرة تصيب اللاعبين بملل، ولذلك علينا كسر هذه الحالة من الملل بالتقسمية أو المباراة الودية، أغلب اللاعبين في حالة تركيز وانسجام عالية ونسعى للوصول لأعلى مراحل الانسجام قبل بداية المنافسات".

وتطرق وسام جابر للحديث عن إصابات اللاعبين قائلًا "هيثم كمال يعاني من آلام في الأنكل وسيشارك في التدريبات خلال 48 ساعة على الأكثر، محمد أبو النصر يعاني من التهاب في وتر أكيلس واعتذر عن المعسكر ويخضع في الوقت الحالي لبعض جلسات العلاج الطبيعي على أمل اللحاق بالمنافسات".

واختتم تصريحاته "أما عمر هشام فسيخضع لمسحة طبية جديدة بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وبناءً على نتيجة المسحة الجديدة سيتم تحديد موعد مشاركته في التدريبات".