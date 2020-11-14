شكرا لقرائتكم موسيماني يطلب تقريرا عن لاعبى الأهلي فى المنتخبات قبل نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من معاونيه تجهيز تقرير شامل عن لاعبي الفريق المتواجدين مع المنتخب الوطني الأول أو اللاعبين الأجانب المتواجدين مع منتخباتهم الوطنية وتحدث موسيماني مع معاونيه عن رغبته في معرفة موقف الدولين من المشاركة مع المنتخبات ومستواهم وتأثيرهم وكذلك شكواهم من أية إصابات .

ويضم المنتخب ستة لاعبين من الاهلي في معسكره الحالي ، وهم : محمد الشناوي ، عمرو السولية ، حمدي فتحي ، أيمن أشرف ، محمد مجدي قفشة ومحمد هاني ، كما يتواجد على معلول مع المنتخب التونسي وآليو ديانج مع المنتخب المالي وجيرالدو مع منتخب أنجولا .

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وتابع موسيماني مشاركة على معلول مع منتخب بلاده أمس ،الجمعة، أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة والتى أنتهت بفوز تونس بهدف نظيف وشارك معلول في هذا اللقاء. ، ويحرص الجهاز المعاون للمدير الفني للأهلي على تجهيز تقرير خاص بثمانية لاعبين هم سداسي المنتخب الوطني والثنائي الدولي معلول وديانج.

ويستعد الأهلي حالياً لمباراة ابوقير للأسمدة فى دور الثمانية لكأس مصر المقرر له يوم 21 نوفمبر الجاري وأيضا لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك بإستاد القاهرة.