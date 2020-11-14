موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات امم افريقيا والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات امم افريقيا

في قمة كروية يترقبها عشاق الكرة المصرية، يستقبل منتخب مصر بقيادة حسام البدري نظيره التوجولي في المباراة المقرر لها اليوم السبت 14 نوفمبر بالجولة الثالثة على ستاد القاهرة ، ويوم 17 نوفمبر بالجولة الرابعة على أرض المنافس، بالتصفيات المؤهلة ل كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها الكاميرون 2022.

موعد مباراة منتخب مصر وتوجو في تصفيات امم افريقيا

يقام لقاء مصر وتوجو في التاسعة مساء السبت الموافق 14 نوفمبر الجاري.

ملعب مباراة مصر وتوجو

تقام مباراة مصر وتوجو على ملعب ستاد القاهرة الدولي

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو

تبث مباراة مصر وتوجو على فضائية beIN Sports HD 7.

​ميعاد مباراة مصر وتوجو في تصفيات امم افريقيا



ويتسلح حسام البدرى بالقوة الضاربة قبل مواجهة توجو، وعلى رأسهم الرباعى المحترف في الخارج وهم محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، كما استعان البدرى ببعض لاعبى المنتخب الأولمبى على رأسهم مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد أبو الفتوح والذين غابوا أيضا عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر بسبب مشاركتهم في مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي كانت تقام في مصر ونجح الفراعنة في التتويج بها والتأهل لأولمبياد طوكيو 2021.



التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد توجو في تصفيات امم افريقيا

واستقر البدرى وجهازه بشكل كبير على التشكيل الذى سيدفع به أمام توجو، ويضم محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف ومحمد هانى في الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى في الوسط وأمامهما عبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، وأحمد حسن كوكا في الهجوم.

موعد مباراة منتخب مصر وتوجو في تصفيات امم افريقيا

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ويحل منتخب كينيا بالمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ومصر بالمركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل منتخب توجو المجموعة بالمركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

​ميعاد مباراة مصر وتوجو في تصفيات امم افريقيا



ويخوض المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني مساء اليوم الجمعة مرانه الأخير على إ ستاد القاهرة ، استعدادًا لمواجهة توجو غدًا السبت فى الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات امم افريقيا



أكد مسئولو منتخب مصر، أنه فى حالة ظهور مسحة كورونا الثانية لمحمد صلاح فجر غد السبت سلبية، سيشارك اللاعب فى مباراة الغد أمام توجو فى الجولة الثالثة بتصفيات أمم افريقيا 2022، أما إذا جاءت سلبية لن يشارك اللاعب فى مباراة الغد، وكذلك مباراة الإياب أمام توجو يوم 17 نوفمبر الجارى فى العاصمة لومى لأنه من المستحيل سفر اللاعب على الطائرة وهو يعانى من فيروس كورونا، خاصة وأن البعثة المصرية ستسافر ظهر الأحد المقبل.

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غياب محمد صلاح عن مباراة مصر وتوجو بسبب كورونا



وكشف مسئولو منتخب مصر، أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، خضع لمسحة ثانية فى الفندق منذ قليل للتأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التى خضع لها أمس وجاءت إيجابية. وأوضح مسئولو المنتخب أن نتيجة المسحة الثانية ستظهر فجر غد السبت وستحسم مشاركة محمد صلاح فى مباراة الغد من عدمه.

مباراة مصر وتوجو .. إصابة محمد صلاح بفيرس كورونا صاعقة لجهاز الفراعنة

وجاء خبر إصابة محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وفريق ليفربول الإنجليزى، بفيرس كورونا بمثابة الصاعقة على الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى، خاصة إن الإصابة جاءت قبل ساعات من مواجهة توجو التى تقام فى الثامنة مساء غد باستاد القاهرة، بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، خاصة وإن الفرعون المصرى يعد من أهم اللاعبين فى صفوف المنتخب وأحد الأعمدة الأساسية للفريق لما يتميز به من مهارة وخبرة.

مباراة مصر وتوجو .. من يعوض غياب محمد صلاح فى المباراة



وأصبح أمام الجهاز الفنى للمنتخب 3 خيارات لتعويض غياب محمد صلاح عن الجبهة اليمنى في مواجهة توجو، ويأتى أحمد سيد زيزو الخيار الأول للبدرى، حيث يعد زيزو من أبرز اللاعبين في هذا المركز وتألق مع الزمالك في تلك الجبهة، كما يحظى بدعم وثقة كبيرة من الجهاز الفنى للفراعنة، الأمر الذى يجعله الخيار الأول لتعويض صلاح.

مباراة مصر وتوجو .. هل يعوض تريزيجيه غياب محمد صلاح



ويأتي الخيار الثانى للبدرى، بإمكانية الدفع بمحمود حسن تريزيجيه في الجبهة اليمنى مع الدفع برمضان صبحى في الجبهة اليسرى، وتم تنفيذ تلك الطريقة في أكثر من مباراة، خاصة في حالة حدوث ضغط مكثف على صلاح، كان يقوم الجهاز الفني حينها بتعديل المراكز لإزالة هذا الضغط بالدفع بتريزيجيه في الجبهة اليمنى.

مباراة مصر وتوجو .. حسام البدري يدرس الدفع بـ قفشة بدلا من محمد صلاح



ويعد الخيار الثالث، بأن يتم الدفع بمحمد مجدى قفشة في الجبهة اليمنى، خاصة إن اللاعب يُجيد اللاعب في الجبهتين "اليمنى واليسرى" ليصبح أمام حسام البدرى 3 خيارات من أجل تعويض صلاح الذى تعرض للإصابة بفيرس كورونا.

موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات امم افريقيا



موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات امم افريقيا وأظهرت المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع صلاح لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.