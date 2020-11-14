شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد توجو.. كوكا في الهجوم.. وعلاء يجاور حجازي بالدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على التشكيل المتوقع أن يدفع به في مباراته ضد منتخب توجو في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة في الجولة الثالثة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

وجاء التشكيل المتوقع الآتي:

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، في التاسعة مساء اليوم السبت، مباراة غاية في الأهمية عندما يلتقى منتخب توجو على ستاد القاهرة في الجولة الثالثة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون، ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين ، بينما يتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتى كينيا وصيفًا برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

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يدخل منتخب مصر مباراة الليلة ولا بديل أمامه عن الفوز خاصة وأن المنتخب صدم الجماهير بتعادلين في الجولتين الأولى والثانية أمام كينيا وجزر القمر، لذا يتمسك حسام البدرى بضرورة الفوز في مباراة اليوم وبعدد كبير من الأهداف حتى يتصدر الفراعنة المجموعة بعد الجولة الثالثة خاصة بعد تعادل كينيا وجزر القمر في نفس الجولة وهو ما يعطى الفراعنة فرصة اعتلاء قمة المجموعة في حالة الفوز بعدد وافر من الأهداف.

ويتسلح حسام البدرى بالقوة الضاربة قبل مواجهة توجو، وعلى رأسهم الخماسى المحترف في الخارج وهم محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا وتعتبر مباراة توجو أول ظهور لنجم ليفربول الانجليزى مع المنتخب في عهد حسام البدرى، بعدما غاب عن مواجهتىّ كينيا وجزر القمر للإصابة، كما استعان البدرى ببعض لاعبى المنتخب الأولمبى على رأسهم مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد أبو الفتوح والذين غابوا أيضا عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر بسبب مشاركتهم في مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي كانت تقام في مصر ونجح الفراعنة في التتويج بها والتأهل لأولمبياد طوكيو 2021.