شكرا لقرائتكم باتشيكو يعود إلى القاهرة الليلة ويقود مران الزمالك غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى للزمالك، عن أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى سيصل إلى القاهرة فى العاشرة من مساء اليوم، السبت، لذا تقرر عودته إلى التدريبات بداية من غدا، الأحد، لعدم تمكنه من لحاق قيادة الفريق فى مران اليوم الذى سيقوده مدحت عبد الهادى الذى تولى قيادة التدريبات منذ يوم الأربعاء الماضى، بعد الإجازة التى حصل عليها المدرب البرتغالى على هامش التوقف الدولى.

ومن المقرر أن يتسلم البرتغالى باتشيكو، تقريراً من مدحت عبد الهادى، بشأن حالة كافة اللاعبين ومدى الالتزام بتنفيذ البرامج الموضوعة لهم من عدمه بعدما تولى تدريب الفريق منذ عودة المران يوم الأربعاء الماضى بعد الأجازة التى حصل عليها اللاعبين لمدة أسبوع عقب مباراة الرجاء المغربى فى إياب دور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا، إلى جانب تقرير من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق حول حالة اللاعبين.

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ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، حيث ستكون المرة الأولى فى تاريخ البطولة القارية التى تشهد تأهل فريقين من بلد واحدة للمباراة النهائية، وسبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.