شكرا لقرائتكم افتتاح "مزاد" باسم مرسى بعد وصول 3 عروض رسمية للإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الانتاج الحربى ثلاثة عروض رسمية للتعاقد مع باسم مرسى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أحدهم من البنك الأهلى وعرض أخر من نادى صاعد للدوري الممتاز بجانب عرض من نادى جماهيرى ، ولم تمانع إدارة الانتاج الحربى فى رحيل هداف الفريق إلا أنها قررت فتح المزاد للوصول لأعلى سعر لبيع باسم مرسى.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الإنتاج الحربى خمسة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع ستة صفقات بالميركاتو الصيفى حتى الان هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

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وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود طرح داخل قلعة ميت عقبة بشأن عودة باسم مرسى مهاجم الفريق السابق، مرة ثانية، إلى قلعة ميت عقبة، موضحا إن إدارة الكرة بالنادى لم تبدى اهتماما بعودة المهاجم السابق للفريق فى الموسم الجديد تعليقا على الأنباء التى شهدتها الساعات الماضية.

وأبدى باسم مرسى فى وقت سابق رضاه التام عن المستويات التي قدمها خلال الموسم الماضى بغض النظر عن مشاركته أساسياً أو احتياطيا خلال مشوار المسابقة الشهيرة، وقال باسم مرسي: "ربنا كارمني بالتواجد في فريق الإنتاج الحربي والحمد لله على التواجد بين قائمة الهدافين الدوري، الإصابة أعاقتني في بداية الموسم لكن تركيزي بعد توقف كورونا وعدت أكثر قوة، كما أشكر مدرب الأحمال الذي أقوم معه بتدريبات انفرادية بخلاف التدريبات الجماعية في الإنتاج الحربي".

أضاف باسم مرسي: "أمتلك العديد من العروض خلال الموسم الحالي لكن الأمر في النهاية يعود القرار إلى إدارة الإنتاج الحربي، أركز حاليا في الكرة وسني أصبح 28 عاماً وربنا يكافئني حاليا والقادم أفضل".

تابع باسم مرسي: "لما كنت مكسر الدنيا في الإنتاج الحربي من 8 سنوات سجلت 10 أهداف والموسم الحالي قدمت موسما جيدا بتسجيل 8 أهداف"، وأكد باسم مرسي: "لحد ما ها أبطل كورة ماحدش ها يسمع صوتي نهائياً ولا ها يكون ليا مشكلة نهائياً، غيرت سيستم حياتي بالكامل أكل وشرب ونوم علشان أنا مركز في كرة القدم فقط علشان نفسي أخدم منتخب بلدي، أنا في أفضل حياتي الكروية وعايز أشتغل وأتمرن وما عنديش مشكلة أني أتدرب لمدة 7 ساعات في اليوم، لم يتبقى لي من الوقت حتى يضيع أكثر وأستغل حاليا كل دقيقة ألعبها في مباريات الدوري مع الإنتاج الحربي وليس لدي مشكلة في الجلوس احتياطياً